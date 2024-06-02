İnşaat uzmanı Alan: 2000 yılı öncesi yapıları kontrol edip, çürükse yıkmamız, sağlamsa da plaket vermemiz gerekiyor

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'nde çöken 3 katlı binayla ilgili Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Alan değerlendirmede bulundu.

Alan, “Bilhassa 2000 yılı öncesi yapıları tek tek kontrol edip, çürükse yıkmamız, sağlamsa da plaket vermemiz gerekiyor. Çünkü çok az çıkıyor. Laboratuvarlara da birçok bina örneği geliyor, incelemesini yapıyoruz. Yüzde 95 gibi büyük bir rakamda binalar depreme dayanıksız çıkıyor. Bu ne demektir? Deprem bile gerekmeden yıkılabilen binalarımız var. İstanbul’da hemen hemen her sene 2-3 tane böyle olay yaşamaktayız. İstanbul'umuzda 2 bin 3 bin binanın böyle olduğunu tahmin etmekteyiz. Bunlar saatli bomba gibi ne zaman patlayacağı belli olmayan fakat zamanı gelince de böyle facialara sebep olan bir durumla karşılaştırıyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı bir binada çökme meydana geldi.

Çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi çöken binanın altından 8 kişiyi yaralı olarak çıkardı.

Enkazdan çıkarılan yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

2 kişinin daha çıkarılmasıyla arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldığı binada, enkaz kaldırma işleminin yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA