Görgü tanığı anlattı: İstanbul Küçükçekmece'de çöken bina saniyeler içinde yıkılmış

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı binadan yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi çöken binanın altından 7 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Göçük altında kalan 2 kişi için çalışmalarına devam eden ekipler, 1 kişiyi daha yaralı olarak çıkardı. Enkazdan çıkarılan yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Çöken binanın altından çıkarılan 8 yaralıdan, durumu ağır olan 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görgü tanığı binanın çöktüğü anları ANKA Haber Ajansı’na anlattı.

Esnaf Yüksel Ağaoğlu, "Biz oturuyorduk, çay içiyorduk. Bir anda ses oldu bina yan yattı. Panikle kaçtık. Arkamı döndüm baktım bina yerle bir olmuş. Yıkılması bir saniye sürmedi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA