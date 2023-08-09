İngiltere ile Türkiye arasında düzensiz göç anlaşması

İngiltere, yasa dışı göçün yavaşlatılması amacıyla Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu. İngiltere İçişleri Bakanı Braverman, kolluk kuvvetlerinin ortaklaşa çalışmalar yürüteceğini belirtti.

Düzensiz göçle mücadelenin gündemin üst sıralarında yer aldığı İngiltere, Türkiye üzerinden ülkeye yasa dışı göçün yavaşlatılması amacıyla iki ülke arasında yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, anlaşmanın, insan kaçakçılığı şebekelerinin çökertilmesi ve tekne ticaretinin engellenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini kapsadığı açıklandı. Anlaşma kapsamında söz konusu işbirliğinin güçlendirilmesi için Türkiye'de Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yeni bir operasyonel birimin oluşturulması da öngörülüyor.

İngiltere hükümetinin açıklamasında, anlaşma sayesinde gümrük verilerinin, istihbaratın ve bilgilerin daha hızlı paylaşılacağı ifade edildi.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI YAPILACAK

Anlaşma ile ilgili açıklama yapan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, "Yakın dostumuz ve müttefikimiz Türkiye ile ortaklığımız, kolluk kuvvetlerimizin bu uluslararası sorun konusunda birlikte daha iyi çalışmasını ve küçük bot tedarik zinciri sorununu çözmesini sağlayacak" diye konuştu. İçişleri Bakanı, "İnsan kaçakçılığı çetelerinin çökertilmesi ve teknelerin durdurulması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

Göç Bakanı Robert Jenrick de açıklamasında anlaşmaya dair ayrıntıları paylaştı. Jenrick, "İnsan kaçakçılığı çetelerini dağıtmak ve küçük tekne geçişlerini sağlayan malzemelerin imalatı ile tedarikini engellemek için istihbarat, insan kaynağı ve teknolojiyi yoğun şekilde paylaşacağız" dedi.

Anlaşma İngiltere Göç Bakanı Jenrick'in geçen ay Türkiye'ye düzenlediği ziyaretin ardından geldi. Jenrick, ziyareti sırasında Türkiye-Bulgaristan Sınır Kontrol Noktası'na da gitmişti.

Gelecek yılki seçimler öncesinde düzensiz göçle mücadeleyi gündemin üst sıralarına alan muhafazakar Rishi Sunak başbakanlığındaki İngiltere hükümeti, Manş Denizi üzerinden bot beya teknelerle ülkeye düzensiz göçmen girişini engellemek için bir dizi yasal düzenlemeyi yürürlüğe koymuştu. Başbakan Sunak, Mani Denizi üzerinden gelen 'teknelerin durdurulmasının' öncelikleri arasında olduğunu duyurmuş ve ülkeye gelmek isteyen göçmenlere "yasal yollara başvurmaları" çağrısı yapmıştı.

İngiltere'de önlemler kapsamında son olarak, ülkede ikamet izni bulunmayan sığınmacıların bir kısmı Portland'daki dev bir gemiye gönderilmeye başlanmıştı.