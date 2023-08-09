İngiltere ile Türkiye arasında düzensiz göç anlaşması

İngiltere'den yapılan açıklamada, Türkiye ile yasa dışı göçün yavaşlatılması için anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Son Güncelleme:
İngiltere ile Türkiye arasında düzensiz göç anlaşması

İngiltere, yasa dışı göçün yavaşlatılması amacıyla Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu. İngiltere İçişleri Bakanı Braverman, kolluk kuvvetlerinin ortaklaşa çalışmalar yürüteceğini belirtti.

Düzensiz göçle mücadelenin gündemin üst sıralarında yer aldığı İngiltere, Türkiye üzerinden ülkeye yasa dışı göçün yavaşlatılması amacıyla iki ülke arasında yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, anlaşmanın, insan kaçakçılığı şebekelerinin çökertilmesi ve tekne ticaretinin engellenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini kapsadığı açıklandı. Anlaşma kapsamında söz konusu işbirliğinin güçlendirilmesi için Türkiye'de Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yeni bir operasyonel birimin oluşturulması da öngörülüyor.

İngiltere hükümetinin açıklamasında, anlaşma sayesinde gümrük verilerinin, istihbaratın ve bilgilerin daha hızlı paylaşılacağı ifade edildi.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI YAPILACAK

Anlaşma ile ilgili açıklama yapan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, "Yakın dostumuz ve müttefikimiz Türkiye ile ortaklığımız, kolluk kuvvetlerimizin bu uluslararası sorun konusunda birlikte daha iyi çalışmasını ve küçük bot tedarik zinciri sorununu çözmesini sağlayacak" diye konuştu. İçişleri Bakanı, "İnsan kaçakçılığı çetelerinin çökertilmesi ve teknelerin durdurulması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

Göç Bakanı Robert Jenrick de açıklamasında anlaşmaya dair ayrıntıları paylaştı. Jenrick, "İnsan kaçakçılığı çetelerini dağıtmak ve küçük tekne geçişlerini sağlayan malzemelerin imalatı ile tedarikini engellemek için istihbarat, insan kaynağı ve teknolojiyi yoğun şekilde paylaşacağız" dedi.

Anlaşma İngiltere Göç Bakanı Jenrick'in geçen ay Türkiye'ye düzenlediği ziyaretin ardından geldi. Jenrick, ziyareti sırasında Türkiye-Bulgaristan Sınır Kontrol Noktası'na da gitmişti.

Gelecek yılki seçimler öncesinde düzensiz göçle mücadeleyi gündemin üst sıralarına alan muhafazakar Rishi Sunak başbakanlığındaki İngiltere hükümeti, Manş Denizi üzerinden bot beya teknelerle ülkeye düzensiz göçmen girişini engellemek için bir dizi yasal düzenlemeyi yürürlüğe koymuştu. Başbakan Sunak, Mani Denizi üzerinden gelen 'teknelerin durdurulmasının' öncelikleri arasında olduğunu duyurmuş ve ülkeye gelmek isteyen göçmenlere "yasal yollara başvurmaları" çağrısı yapmıştı.

İngiltere'de önlemler kapsamında son olarak, ülkede ikamet izni bulunmayan sığınmacıların bir kısmı Portland'daki dev bir gemiye gönderilmeye başlanmıştı.

Etiketler
Düzensiz göçmen İngiltere Türkiye
Son Güncelleme:
Resimdeki farklı olan kelimeyi 15 saniye içinde bulmalısınız! Zeki insanlar hemen buluyor Resimdeki farklı olan kelimeyi 15 saniye içinde bulmalısınız! Zeki insanlar hemen buluyor
Depremden sonra ekseni kayan bina tehlike saçıyor Depremden sonra ekseni kayan bina tehlike saçıyor
Kelle paça pişirirken aklınızda bulunsun! Meğer içine bu baharat eklenince lezzeti artıyormuş Kelle paça pişirirken aklınızda bulunsun! Meğer içine bu baharat eklenince lezzeti artıyormuş
Esenyurt'ta park halindeki kamyonun optik dükkanına girdiği anlar kamerada Esenyurt'ta park halindeki kamyonun optik dükkanına girdiği anlar kamerada
ÇOK OKUNANLAR
İşkenceci fenomen Gizem Karamelek suç makinesi çıktı: 'Keyfinize bakın' deyip tecavüz talimatı verdi İşkenceci fenomen Gizem Karamelek suç makinesi çıktı: 'Keyfinize bakın' deyip tecavüz talimatı verdi
Gram altın için tarih ve rakam verdi: Bu dönemi mumla arayacağız Gram altın için tarih ve rakam verdi
Popstar yarışmasının yıldızı Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı
Dışarı çıkarken iki kez düşünün: Meteroloji'den 35 il için 'yüksek sıcaklık' uyarısı Dışarı çıkarken iki kez düşünün: Meteroloji'den 35 il için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
Depreme karşı hangi bölgeler riskli? İstanbul'un deprem röntgeninde mahalleler tek tek sıralandı! Depreme karşı hangi bölgeler riskli? İstanbul'un deprem röntgeninde mahalleler tek tek sıralandı!