Esenyurt'ta park halindeki kamyonun optik dükkanına girdiği anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta cadde üzerinde park halindeki kamyon kendi kendine hareket ederek önce aydınlatma direğine, ardından bir optik dükkanına çarptı. Kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki 34 DL 1771 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Kamyon, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine ardından bir optik dükkanına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken yaşanan kaza anı dükkanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

'ÇOK KORKTUK'

Dükkan çalışanı Cihan Gürgen, "Tezgahın arkasında oturuyordum. Bir anda bir gürültü koptu. Baktım şöyle etrafıma tam olarak anlayamadım çok yüksek bir gürültüydü çok korktuk. Sonradan kafamı çevirdiğimde kamyonun girip camı kırdığını gördüm. Sonra köşeye doğru kaçtım. Çok şükür yaralanma olmadı. Sadece maddi konuda onda da yapacak bir şey yok" dedi.

Kaynak: İHA

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