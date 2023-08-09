Suudi prensesi Togg ile gezdiren AKP'li başkan kaza yaptı

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Suudi Arabistan Prensesi'ni makam aracı olan Togg ile gezdirirken kaza yaptı.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün geçtiğimiz günlerde kente gelen Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Sauda’yı TOGG marka aracıyla gezdirirken kaza yaptığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre kaza Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. Kahramanmaraş'ın plaka numarası, şehrin adını oluşturan iki kelimenin baş harfleri olan K ve M ile kentin düşman işgalinden kurtuluşu olan 12 Şubat'ı simgeleyen rakamların yer aldığı ’46 KM 012′ plakalı makam otomobili, plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile çarpıştı.

Diğer otomobildeki kişilerin hafif aralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra tekrar açıldı.

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