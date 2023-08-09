Tanzanya'da demiryolu işçilerinin maaşını 7 aydır ödemeyen Yapı Merkezi devletten ihale üstüne ihale almış

Afrika kıtasında bulunan Tanzanya’da demiryolu projesinin yapımını üstlenen Yapı Merkezi isimli firmada çalışan işçiler 7 aydır maaşlarını alamıyor.

Afrika kıtasının en büyük demiryolu hattı olma iddiasında olan projede çalışan bin işçi, 7 aydır maaşları ödenmediği gerekçesiyle greve çıktı.

TANZANYALILAR DÜŞÜK MAAŞLA ÇALIŞTIRILIYOR

Greve çıkan işçilerinin tamamının Türkiyeli olduğunu belirten Dev Yapı-İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, demiryolu inşaatında çalışan Tanzanyalıların maaşlarının düşük olduğu için ödendiğini vurguladı.

Tanzanya’daki 2 bin işçinin grevi için dün İstanbul’da da Yapı Merkezi’nin binasının önünde bir eylem yapıldı. Şirkete seslenen işçiler, İstanbul’da yapılan açıklamada da şunları söyledi:

“Buradan Yapı Merkezi holdinge sesleniyoruz. İşçiler sizin kârlarınızın servetinizin ortağı değildir. İşçilerin emeğinden alın terinden istiflediğiniz servetinizden azıcık feragat edin işçi arkadaşlarımızın 7 aydır ödemediğiniz maaşlarını hemen ödeyin.”

7 AYDIR MAAŞLARINI ALAMADILAR

DİSK’e bağlı, Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, Tanzanya’daki işçilerin grevine ilişkin Gerçek Gündem’e açıklamalarda bulundu.

Karabulut, demiryolu işçilerinin en son ocak ayında tam maaş aldığını belirterek, “Yüz elli, iki yüz dolar gibi paralar veriyorlar. Ama işçiler yedi aydır maaşlarını alamıyor” ifadelerini kullandı.

İşçilerin üç gündür 7 aylık maaşları için grevde olduğunu aktaran Karabulut, firma yetkilileriyle gün aşırı yaptıkları görüşmelerde, şirketten aldıkları yanıtları da şöyle aktardı:

“Şirket dar boğazda olduğunu söylüyor. Pandemiden bu yana ciddi anlamda zorlandıklarını söylüyorlar. Ay sonuna kadar iki maaşı kapatacaklarını yıl sonuna kadar da geçmiş tüm maaşları kapatacaklarını söylüyorlar. Finans bulmaya, kaynak yaratmaya çalıştıklarını söylüyorlar.”

MAYIS’TAN BERİ AYNI SÖZLER VERİLİYOR

Yapı Merkezi isimli firmayla yapılan görüşmelerde, şirketin ‘darboğaz’ı aşmak için bankalardan kredi bulmaya çalıştığını söylediğini aktaran Karabulut, aynı lafların geçen mayıs ayından beri söylendiğini şöyle belirtti:

“’Merkez ve Tanzanya’daki arkadaşlara bir ücret tam ödeyemiyoruz. Aşmak için de uğraşıyorum diğer projelerimizden, bankalardan kredi bulmaya çalışıyoruz. Ödeyeceğiz’ diyorlar ama Mayıs’tan bu yana da arkadaşlara benzer laflar söylenmiş, parça parça ödemeler yapılmış, şu olmuş, bu olmuş.

Ve gün aşırı da birikiyor. Zaten yurt dışı firmalarının şöyle bir durumu var: İki ay hep içeride tutuyorlar. O da yani yazılı olmayan bir kural olduğu için arkadaşlar buna çok itiraz da etmiyor ki beşe çıktı. Beş yediye çıktı. Şimdi on maaş içeride olacak gibi bir tartışma vardı. Arkadaşlar da buna itiraz etti.”

İŞÇİLER EN AZ 4 MAAŞ ALANA KADAR ÇALIŞMAYACAK

Tanzanya’da bulunan 2 bin işçinin, en az dört maaş alana kadar grevlerini sürdüreceğini belirten Karabulut, maaşını alamadığı için Türkiye’ye dönenlere de hiçbir ödeme yapılmadığını söyledi. Karabulut, şirket ve işçiler arasında imzalanan arabuluculuk sözleşmesinin de hiçe sayıldığını söyle anlattı:

“Bir tanesi yani bu işi bırakıp Türkiye'ye gelenler var. Ara buluculuk sözleşmesi olmasına rağmen onların da parası ödenmiyor. Paraları yani mahkeme kararı yerine geçen arabuluculuk sözleşmeleri var. Onlar bile ödenmiyor. En fazla öfkelendikleri de bu. İşi bırakıp geldikleri için de para kesiliyor. Bin altı yüz dolar uçak biletini kesiyorlar işçilerden. Normalde hani bir yılı geçen işçi işten ayrılsa bile kesilmiyordu. Son dönemde de bu ücreti kesiyorlar. Çok öfkelendiği kızdığı nokta da buydu. Hem para alamıyoruz. Memleketimize gittiğimizde de bizden para kesintisi de yapıyorlar.”

DEVLETTEN BİRÇOK İHALE ALDILAR

Tanzanya’da Darüsselam – Morogoro Demiryolu Projesinin yapımını üstlenen Yapı Merkezi, Türkiye’deki projeleri arasında ayrıca, Togg Gemlik Tesisi, 1915 Çanakkale Şehitler Köprüsü inşaatı, Avrasya Tüneli gibi birçok proje de yer alıyor. Şirketin bugüne kadar aldığı kamu ihalelerinin bedeli 243 milyar 909 milyon 543 bin lirayı buldu.

Şirket, bir hafta önce de Togg’un Bursa Gemlik’teki fabrikasında çalışan işçilerin maaşlarının ödenmemesiyle de gündeme gelmişti.

Togg’un Bursa’da inşa edilmekte olan fabrikasının şantiyesinde yüklenici Yapı Merkezi firmasının taşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan işçilerin 2 aylık maaşları ödenmedi.

Bunun üzerine eyleme başlayan işçiler greve çıkmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem