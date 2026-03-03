'İncirlik' Soruşturmasında 5 Kişi Serbest Bırakıldı

Adana'da İncirlik Hava Üssü çevresinden canlı yayın yapılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in de aralarında bulunduğu 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

'İncirlik' Soruşturmasında 5 Kişi Serbest Bırakıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD, İsrail ve İran arasında hava saldırılarının başladığı sırada İncirlik Hava Üssü etrafında kamera çekimi yapıldığına dair bildirim üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İncirlik Hava Üssü'nde çekilen görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından YouTube kanalında canlı olarak paylaşıldığı tespit edildi. Konuya ilişkin 2565 sayılı (Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu) yasaya muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Bu kapsamda ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, muhabir S.Ö., belediye personeli G.B., gazeteci M.B. ile çekim için izin verdiği ileri sürülen iş yeri sahibi Ö.A.'yı gözaltına aldı. Ankara'da gözaltına alınan Şener, Adana'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kenan Şener ile 4 kişi, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 5 kişi, adli kontrol şartı istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Şener ve diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
İncirlik Üssü
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırıldı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
FETÖ Operasyonu: 22 Gözaltı Kararı FETÖ Operasyonu: 22 Gözaltı Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama
CENTCOM Duyurdu... ABD'nin Asker Kaybı Arttı CENTCOM Duyurdu... ABD'nin Asker Kaybı Arttı
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırıldı
İsrail'den Lübnan'a Ağır Saldırı! En Az 52 Ölü, 154 Yaralı İsrail'den Lübnan'a Ağır Saldırı! En Az 52 Ölü, 154 Yaralı
ENAG Şubat Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı ENAG Şubat Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı