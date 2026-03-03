FETÖ'nün Mahrem Yapılanması Soruşturmasında 15 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
FETÖ'nün Mahrem Yapılanması Soruşturmasında 15 Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sözde "mahrem imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 5'i görevde subay, 5'i görevde astsubay, 2'si daha önce görevinden ilişiği kesilmiş asker öğrenci, 9'u daha önce görevinden ilişiği kesilmiş ya da emekli asker ve 1'i aktif kamu görevlisi olmak üzere 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda zanlılardan 15'i gözaltına alınırken, 3'ü hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, 4'ünün ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırıldı
Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama Bakan Gürlek'ten Öldürülen Öğretmene İlişkin Açıklama
CENTCOM Duyurdu... ABD'nin Asker Kaybı Arttı CENTCOM Duyurdu... ABD'nin Asker Kaybı Arttı
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırıldı
İsrail'den Lübnan'a Ağır Saldırı! En Az 52 Ölü, 154 Yaralı İsrail'den Lübnan'a Ağır Saldırı! En Az 52 Ölü, 154 Yaralı
ENAG Şubat Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı ENAG Şubat Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı