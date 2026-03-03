İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'icbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,
Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak uzaklaştırılmıştır."
Kaynak: Haber Merkezi
