İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'icbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak uzaklaştırılmıştır."

