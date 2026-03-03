İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Görevden Uzaklaştırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanlı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak uzaklaştırılmıştır."

