'İmamoğlu'nun Vekillerle Görüşmesi Yasaklandı' İddiasına Başsavcılıktan Yalanlama
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılık, söz konusu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılık, söz konusu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu.
BASIN AÇIKLAMASI— Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) June 8, 2026
Bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İMAMOĞLU’nun, Milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.
Ceza İnfaz kurumlarımızda…
NE OLMUŞTU?
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, yaptığı açıklamada, "Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir tecrit başladı. Milletvekillerinin görüşmesi yasaklandı" demişti.