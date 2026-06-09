'İmamoğlu'nun Vekillerle Görüşmesi Yasaklandı' İddiasına Başsavcılıktan Yalanlama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılık, söz konusu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BASIN AÇIKLAMASI



Bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İMAMOĞLU’nun, Milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.



Ceza İnfaz kurumlarımızda…