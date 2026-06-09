'İmamoğlu'nun Vekillerle Görüşmesi Yasaklandı' İddiasına Başsavcılıktan Yalanlama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılık, söz konusu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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'İmamoğlu'nun Vekillerle Görüşmesi Yasaklandı' İddiasına Başsavcılıktan Yalanlama
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılık, söz konusu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, yaptığı açıklamada, "Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir tecrit başladı. Milletvekillerinin görüşmesi yasaklandı" demişti.

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