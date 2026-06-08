Sosyal Medya Fenomeni Bircan YIldırım Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Ankara'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Bircan Yıldırım, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sosyal Medya Fenomeni Bircan YIldırım Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
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Ankara 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bircan Yıldırım hakkında 5 Haziran 2026'da yakalama emri çıkarılmıştı. tv100'de yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine dosyayı inceleyen Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, mevcut delil durumu ile kuvvetli suç şüphesini dikkate alarak adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Yıldırım hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü getirildi. Buna göre Yıldırım, soruşturma sürecinde yurt dışına çıkamayacak ve mahkemece belirlenen adli kontrol tedbirlerine tabi olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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