Hakkari'deki Şüpheli Kadın Ölümü! Eşi Gözaltına Alındı

Hakkari'de 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'nin yaşadığı binanın bodrum katında ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olayın şüphelisi olarak aranan eşi L.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Hakkari'deki Şüpheli Kadın Ölümü! Eşi Gözaltına Alındı
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Hakkari'de Bağlar Mahallesi'nde beş çocuk annesi Hamide Çiftçi'nin sabah saatlerinde ikamet ettiği binanın bodrum katında ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu olayın şüphelisi olarak aranan eşi L.Ç, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında yaşayan Hamide Çiftçi'den bir süre haber alamayan yakınları, Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunmuş, yaptıkları arama sonucu sabah saatlerinde kadını binanın bodrum katında hareketsiz yatarken görmüştü. Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede Çiftçi'nin öldüğü belirlenmişti.

Kaynak: AA

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