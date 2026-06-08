Fatih'te Facia... Raylara Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

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Edinilen bilgilere göre olay, Kabataş-Bağcılar arasında sefer yapan T1 Tramvay Hattı'nın Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen altı yaşındaki Muhammed M.M., henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü.

Küçük çocuk, bu sırada durağa yaklaşan tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmaları nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Kaynak: İHA