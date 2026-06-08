Fatih'te Facia... Raylara Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
Fatih'teki Laleli-İstanbul Üniversitesi Tramvay Durağı'nda raylara düşen altı yaşındaki çocuk, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından T1 hattında seferler bir süre aksadı.
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Edinilen bilgilere göre olay, Kabataş-Bağcılar arasında sefer yapan T1 Tramvay Hattı'nın Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen altı yaşındaki Muhammed M.M., henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü.
Küçük çocuk, bu sırada durağa yaklaşan tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmaları nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.
Kaynak: İHA
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