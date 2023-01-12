İmamoğlu'nun avukatından Hakim Hüseyin Zengin için yeni adım!

Avukat Taşkın Özer, müvekkili İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyaset yasağı cezası aldığı davaya ilk olarak bakan hakim Hüseyin Zengin’in Samsun’a atanması ve bu atama ile ilgili olarak ortaya çıkan iddiaların araştırılması için yarın HSK’ya başvuracaklarını söyledi.

Avukat Taşkın Özer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimiz Ekrem bey hakkında İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bir karar verildi. Bu dava, devam ederken Samsun’a atanan Hüseyin Zengin isimli bir hakim var. Biz de bu atamanın ‘doğal hakim ilkesi’ dediğimiz bir ilke vardır hukukta. Bunun ihlal edildiğine yönelik kaygılarımız vardı zaten yargılama süresince. Daha sonra kamuoyunda bir takım iddialar ortaya atıldı. Hakime şöyle denildi, böyle denildi gibi. Neticesinde bu iddiaları da işin içine katarak, bu iddialara ilişkin olarak HSK Başkanlığı’nın bir müfettiş görevlendirmesi, bu iddiaları araştırması, bu iddialara ilişkin bir inceleme ve soruşturma yapmasını talep edeceğiz. Aynı zamanda bu iddiaları ortaya atan iki gazeteci var, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel, bunların da ifadelerine başvurulmasını talep eden bir dilekçeyle yarın HSK’ya başvuracağız."

HSK ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILACAK

Öte yandan CHP Parti Meclisi Üyesi ve avukat Gökhan Günaydın ile İmamoğlu’nun avukatları yarın saat 10.30’da Ankara’da Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunarak, HSK önünde açıklama yapacak.

Kaynak: ANKA