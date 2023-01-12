Türk lirasını klozete atan fenomen Mika Raun Can hakkında karar!

Türk lirasını klozete attığı gerekçesiyle yargılanan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında beraat kararı verildi.

Türk lirasını klozete atan fenomen Mika Raun Can hakkında karar!

'Mika Raun Can' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz’ın 21 Ekim tarihinde 100 TL'yi klozete attığı gerekçesiyle “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” ve “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, Mikail Can Kurnaz katılmazken, avukatı İbrahim Emir Köse katıldı.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mikail Can Kurnaz’a yüklenen suçların maddi unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstererek sanığın beraatine karar verdi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Mika Raun Can’ın avukatı İbrahim Emir Köse, “Müvekkilim Mika Raun Can’ın İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bugün görülen dava sonucu beraatine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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