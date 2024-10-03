İmamoğlu'ndan Üstü Kapalı Adaylık Mesajı: 'Millet Nerede Görmek İstiyorsa İmamoğlu Orada Olacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Ahmak davası' ile ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne duruşmaya katılma dilekçesi verdi. İmamoğlu, başvurusundan sonra adliye önünde açıklamalarda bulundu.

'AÇIK BİR DARBE GİRİŞİMİDİR'

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen bu dava, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı olarak bana değil, aziz milletimizin iradesine yöneltilmiş açık bir darbe girişimidir.

Bu dava, kesinlikle hukuki bir dava değil, siyasi bir davadır. Açıkçası belirli bir mahfillerde kurgulanmış ucuz bir siyasi mühendislik içeren bir projedir. 23 sene önce yasaklara karşıyız diyerek yola çıkan iktidar, İstanbul'da üç seçimdir bükemediği bileği entrikayla kırabilmenin hesabı içerisindedir.

'BU DAVA KARA BİR LEKEDİR'

Tam saha bakanlarıyla, milletvekilleriyle, bürokratlarıyla siyaset yapanlar bir kez daha milletin sandıktaki tokadını yemiştir. Oturup nerede hata yaptığını anlamak yerine nasıl bir yanlış içerisinde olduğunu anlamak yerine, iktidarlarını sürdürmek için ne yazık ki yargı dahil her enstrümanı kullanmaktan başka hiçbir yol bulamamışlardır. Demokrasi tarihimizi ve büyük bedellerle elde ettiğimiz kazanımlarımızı hiçe sayan bu dava kara bir lekedir.

ÜSTÜ KAPALI ADAYLIK MESAJI

Benim sırtımı yasladığım yer bellidir. Güvendiğim şey önce Allah sonra milletin iradesidir. Sonuna dek demokrasinin gerektirdiği nezaket ve ahlakla yolumuza devam edeceğinin kesin olduğunu duymalarını istiyorum. Demokrasinin önünü açın. Millet İmamoğlu'nu nerede görmek istiyorsa, millet İmamoğlu'nu nereye yakıştırıyorsa İmamoğlu orada olacaktır. Milletin iradesine kafa tutmayın."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği yanıt üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir konuşmada, isim vermeden kendisine yönelik “Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” şeklindeki sözlerine bir gazetecinin sorusu üzerine yanıt vermişti. “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” diyen İmamoğlu hakkında YSK’nın o dönemki başkanı Sadi Güven, kendisi ve görevdeki kurul üyelerine hakaret edildiği iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

Şikayet üzerine İmamoğlu hakkında dava açılmış, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti.

Dava, son iki yıldır Türkiye'de "Temyiz Mahkemesi" olarak da kabul edilen Yargıtay'ın bir alt basamağı İstinaf Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem