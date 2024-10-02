İBB Başkanı İmamoğlu'nun Hapsi İsteniyor! İçişleri'nin Bilirkişi Raporuna İtirazına Ret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeyken yapılan bir ihaleyle ilgili açılan davanın duruşması bugün görüldü. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek 6. duruşma öncesi vatandaşlar adliye binası önünde toplandı.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU SUNULDU

Davada yeni bilirkişi raporu sunuldu. Davaya katılan İçişleri Bakanlığı'nın avukatı bilirkişi raporuna karşı yazılı itiraz dilekçesini tekrar ettiklerini belirtti.

'İMAMOĞLU HAKKINDA SUÇLAMA YOK'

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Belge denilmesi dahi mümkün olmayan bir evrak iddianamede. Belgenin soruşturma savcısı tarafından mahkemeye gönderilmesini nasıl adlandırmak gerekir bilmiyorum. Skandal denebilir. İhaleye fesatla ilgili İmamoğlu hakkında suçlama yok. Derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı vekilinin bilirkişi raporuna itirazı reddedildi. Bir sonraki duruşma 20 Kasım'a ertelendi.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İmamoğlu, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasıyla, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bur önceki duruşmada savcı, soruşturma aşamasındaki bilirkişi raporu ve kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu belirterek, yeni bilirkişi raporunun alınmasını istemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem