İmamoğlu'ndan "Erdoğan" tezahüratı yapan AKP'lilere 'öpücüklü' yanıt
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine "Erdoğan" tezahüratı yapan AKP'lilere öpücükle yanıt verdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya ziyareti sırasında kendisine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atan AKP’lilere dikkat çeken bir yanıt verdi.
İmamoğlu, tribünlleri selamladığı sırada “Erdoğan” tezahüratı yapan AKP’lilere öpücükle yanıt verdi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
İmamoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de, bir dizi diplomatik ve finansal görüşmeler gerçekleştirmişti.
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