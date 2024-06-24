İmamoğlu'ndan "Erdoğan" tezahüratı yapan AKP'lilere 'öpücüklü' yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine "Erdoğan" tezahüratı yapan AKP'lilere öpücükle yanıt verdi.

Son Güncelleme:
> <

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya ziyareti sırasında kendisine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atan AKP’lilere dikkat çeken bir yanıt verdi.

İmamoğlu, tribünlleri selamladığı sırada “Erdoğan” tezahüratı yapan AKP’lilere öpücükle yanıt verdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İmamoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de, bir dizi diplomatik ve finansal görüşmeler gerçekleştirmişti.

Etiketler
Ekrem İmamoğlu AKP Recep Tayyip Erdoğan Almanya
Son Güncelleme:
Sokak usulü mısır yapmanın sırrı; Çok daha lezzetli olmasını sağlıyor Sokak usulü mısır yapmanın sırrı; Çok daha lezzetli olmasını sağlıyor
Korsan taşımacılık ve fahiş fiyata rekor ceza Korsan taşımacılık ve fahiş fiyata rekor ceza
Kanal D, ATV, SHOW TV, NOW TV gibi kanalların yeni dizileri duyuruldu Kanal D, ATV, SHOW TV, NOW TV gibi kanalların yeni dizileri duyuruldu
Mustafa Varank'tan tepki çeken 'Milli Takım' sözleri Mustafa Varank'tan tepki çeken 'Milli Takım' sözleri
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti
Bursa'da skandal: İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı
Memur ve emeklinin gözü temmuz ayında: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan 3 formül Temmuzda memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?
Dert ortağı oldular! Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi