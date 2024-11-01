İmamoğlu'ndan Dikkati Çeken Paylaşım: 'Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 milyon liralık tazminat davası açtığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım geldi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İstanbul’un artık muhafızları var" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yaptıkları açıklamalar nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın dava açtığı İmamoğlu'ndan dikkati çeken paylaşım geldi. İmamoğlu, İstanbul'daki tarihi alanların restorasyonuyla ilgili yaptıkları çalışmaların ve İstanbulluların görüşlerinin yer aldığı bir video paylaştı.

'İSTANBUL'UN MUHAFIZLARI VAR'

İmamoğlu paylaşımına, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İstanbul’un artık muhafızları var" notunu düşerken, videonun girişinde, "Biz İstanbul'un her konusuna hassasiyetle eğiliyoruz. Tarihini, kültürünü bir aile yadigarı olarak görüp o duyguyla sahip çıkıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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