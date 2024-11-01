Mahkemeden Martı TAG Kararı

İstanbul'da elektrikli scooter ve mikro ulaşım çözümleri sunan Martı TAG’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yaşadığı lisans sorununun çözümü için açtığı dava sonuçlandı. İstanbul 7. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Martı TAG’a lisans vermeme yönündeki kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, şirketin e-ulaşım hizmetine devam etmesine olanak tanıdı.

'MÜJDE; KAZANDIK'

Dava sonucunu duyuran Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, şu ifadeleri kullandı:

“Müjde; kazandık! Saraçhane’de Martı’nın yüzüne kapanan kapılar mahkemede açıldı.

İBB’nin 1 yıl boyunca sebepsiz yere bize vermediği e-Ulaşım Lisansı için dava açmıştık. İstanbul 7. İdare Mahkemesi ‘İBB’nin Martı’ya lisans vermemesi hukuka aykırıdır' dedi. Martı TAG artık lisanslı şekilde e ulaşım hizmeti verecek, hayırlı olsun."

İstanbul 7. İdari Mahkemesinin vermiş olduğu kararda şu ifadelere yer verildi:

"Belgenin düzenleneceği, sonra belirtilen takip alt yapısının kurulması gerektiği, aksi halde davacının henüz belge sahibi olmadan ulaşım takip alt yapısı kurmaya zorlanacağı, bunun da yasal bir dayanağının olmadığı Yönergede sayılan şartlar dışında davacıdan belge veya eylem talep edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu sebeple elektronik ulaşım yönetim lisansı almak için yapılan başvurunun zımnen reddine dair işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin temel haklardan olan çalışma hakkına ilişkin olması ve taksi ihalelerine katılım durumunu etkilemesi sebebiyle, uygulanmakla etkisinin tükeneceği ve telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zarar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, 17/10/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."