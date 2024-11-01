Şirin Payzın'ın Yeni Adresi Belli Oldu: 'Evime Döndüm' Diyerek Duyurdu

Gazeteci Şirin Payzın son olarak Halk TV'de 'Sözüm Var' programının moderatörlüğünü üstlenmişti. Geçen Mayıs ayında kanaldan ayrılan Payzın, eski adresine geri döndü.

Payzın’ın, ilk kez 2018 yılında katıldığı T24’te yeniden haber programları ve söyleşiler yapacağı duyuruldu. T24’te yer alan bilgiye Payzın, yerinde izlediği ABD seçimlerine ilişkin haber ve yorumlarıyla T24 ekranlarında olacak.

'EVİME DÖNDÜM'

Şirin Payzın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evime döndüm. ABD seçimlerini Washington’da izliyorum.. Başlıyoruz!" ifadelerini kullandı.

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR?

Şirin Payzın gazeteciliğe, 1993 yılında Ufuk Güldemir yönetimindeki Show TV Ana Haber bülteni kadrosunda Ankara muhabiri olarak başladı.

1994 yılında Ali Kırca ile ATV Haber kadrosuna transfer oldu. ATV'de önce Cumhurbaşkanlığı muhabirliği, daha sonra dış haberler muhabirliği yaptı. İzleyen dönemde başta Irak olmak üzere Suriye, İran, Filistin ve İsrail gibi kriz bölgelerinde muhabirlik yaptı, devlet başkanları ve politikacıları da kapsayan söyleşiler gerçekleştirdi.

1997’de Libya lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel söyleşiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Röportajı ödülünü kazandı.

1998-2000 yılları arasında Belgrad’da yaşadı. NATO'nun Sırbistan operasyonunu, Kosova savaşını ve diplomatik müzakereleri yerinde izledi.

2000 yılında kıdemli diplomasi muhabiri olarak CNN Türk'e geçti ve Balkanlar’ın yanı sıra Pakistan’daki askeri darbe, AB zirveleri, İsrail’de ikinci intifada, İran’da seçimler, Bağdat’ta yaşanan krizler ve Filistin’deki çatışmalar başta olmak üzere Ürdün, Suriye, Lübnan ve Afganistan’da sıcak gelişmeleri yerinde izledi. Lübnan’daki Filistinli mültecilerle ilgili çalışmalar yürüttü.

Saddam Hüseyin döneminde Irak Dışişleri Bakanı olan Tarık Aziz, yönetimden devrilmeden önce dünya medyasına son röportajını Şirin Payzın’a verdi.

2005-2007 arasında CNN Türk Ana Haber bültenin sundu. Davos Ekonomik Forumu ve AB zirvelerini CNN Türk adına takip etti.

2008-2018 yılları arasında CNN Türk’te farklı görüşlerin bir araya geldiği “Ne Oluyor?" tartışma programını hazırladı ve sundu. Programda iç ve dış politika gündemindeki konuları ayrıntılarıyla tartıştırdı. Programının yanı sıra özel söyleşiler ve özel yayınlarla sıcak gündemi takip etti; aralarında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği liderleri, Irak Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani gibi isimlerin de bulunduğuçok siyasetçi ile özel röportajlar yaptı.

Namus cinayetlerini anlattığı “Hepsi Birer Güldünya” belgeseliyle 2004 Metin Göktepe Yılın Görüntülü Haber Ödülü’nü ve aynı yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Televizyon Röportajı ödülünü aldı.



Fransız haber kanalı TV 5'te yayınlanan "Kiosque" adlı haber programa yorumcu olarak da katılan Payzın 1991-1993 yılları arasında Birleşmiş Milletler Türkiye Daimi Temsilciliği Basın Bürosu’nda çalıştı.

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e satılmasının ardından 2018’de katıldığı T24’e haber programları ve söyleşiler yaptı, yazılar kaleme aldı.

Nisan 2020’den itibaren Halk TV’de “Sözüm Var” programını hazırladı ve sundu. 22 Mayıs 2024’te, “Sözüm Var bitti ama söz bitmez, gazetecilik bitmez. Başka platformlarda her zaman, bu ülkenin daha güzel bir yer olması için mücadeleyi sürdüreceğiz” diyerek Halk TV’den ayrıldı.

Ortaöğrenimini Ankara Tevfik Fikret Lisesi’nde, yükseköğrenimini Fransa, Türkiye ve ABD’de tamamlayan Şirin Payzın Fransızca ve İngilizce biliyor.