Lise Öğrencisi Genç Kızın Şüpheli Ölümü! 9'uncu Kattan 'Düşerek' Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi Billur Caddesi'nde meydana gelen olayda; İpek B. (18), 9. kattaki evlerinde dengesini kaybederek pencereden aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmanın bahçesindeki çimin üzerine düşerek ağır yaralanan genç kız ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahçeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri de inceleme yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İpek B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA