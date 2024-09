İmamoğlu Tüzük Kurultayı’nda Konuşuyor

CHP'de tüzük değişikliklerinin ardından, 20'nci Olağanüstü Kurultayı partinin program çalışmalarıyla devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kurultay'da açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'İKTİDAR OLMAYA BUGÜN DAHA YAKINIZ'

"Bugün dünden daha demokratik, daha katılımcı, daha özgürlükçü bir partiye uyandık. Bugün artık iktidar olmaya çok daha yakınız. Bir kez daha partimizin iktidarı ne kadar hak ettiğini gösteren çok demokratik, çok seviyeli, çok değerli bir kurultay yaşadık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Divan Kurulu'na, Başkanı'na ve heyetine ve elbette Kurultay delegelerimize tüzüğün hazırlanmasında katkı sunan başta Genel Başkanımıza ve bütün genel başkan yardımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ TÜRKİYE'NİN EN DEMOKRATİK PARTİSİDİR'

Cumhuriyet Halk Partisi gösterdi ki Türkiye’nin en demokratik, en katılımcı, en özgürlükçü partisidir. Türkiye’yi de daha demokratik, daha özgür, daha eşit kılacak parti de biziz. İşte onun için bugün bu salonda Türkiye’nin dört bir tarafından gelen ve partimizi daha demokratik, daha özgür, daha katılımcı yapan iradenin sahibi yol arkadaşlarımla, yoldaşlarımla, arkadaşlarımla beraber olmanın mutluluğunu ve heyecanının yaşıyorum. Sizler dava arkadaşlarımızsınız. Bizler hep birlikte çok güçlüyüz, hep beraber Anadolu'yuz, Türkiye'yiz. Bizler ülkemizin muasır medeniyet kaderine inanmış evlatları, onun bekçisiyiz; ülkemizi ve insanımızı tanıyoruz, sorunlarını biliyoruz çünkü Doğu'dan Batı'ya memleketin her köşesinde vatandaşlarımızın arasındayız, onlarla nefes alıyoruz. Bu anlamda sizleri gördüğüm zaman ben Türkiye'yi görüyorum. Sizleri gördüğüm zaman 86 milyon yurttaşımızı görüyorum. İyi günlere doğru hep birlikte koşuyoruz.

Kurultay bitti, dün itibarıyla ben artık diyorum ki eminim bunu en çok Genel Başkanımız ister; bundan sonra hiçbir toplantıda dünün detaylarını, 'dün ne yaptık, sen onu yaptın ben bunu yaptım, ben eksik değilim sen eksiksin' tartışmalarını tümden ortadan kaldırıp, bu partinin her evladı, her görev alan insanı artık yarını ve geleceği konuşacağı günlere adım atıyoruz. Bizim başka bir gündemimiz olmamalı. Dün ile biz aslında küçük hesaplaşmalar dahi olsa sorunsuz olduğunu ve bir müzakere ortamının olduğunu dahi düşünsek ben diyorum ki bundan sonra partimizin hiçbir evladının böyle bir gündeme vakit ayırmaması gerektiğini, memleketin geleceğini düşünmesi gerektiğini ve artık o günlere adım attığımızı unutmadan...

Kafanızdan silin o günleri, kafanızdan silin 'geçmişte o olmuştu, bu olmuştu' detaylarını... İstirham ediyorum Cumhuriyet Halk Partililer; sadece geleceğe bakın. Sadece gelecek için ne yapacağınızı düşünün ve o adımları adın. Çünkü maalesef ülkemiz büyük sorunlarla karşı karşıya, çok ama çok büyük sorunlarla...

'HİÇ KİMSE YAŞADIĞI HAYATTAN MEMNUN DEĞİL'

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına köklü kurumları zayıflamış bir devletle, işlevsizleşmiş bir Meclis ile, çökmüş bir adalet ve eğitim sistemiyle, demokratik dünyadan uzaklaşmış bir ülke ile, yarısı yoksulluk sınırının altına mahkum edilmiş bir nüfus ile girdik. Bu büyük ülkede kimse yaşadığı hayattan memnun değil. Bu benim içimi yakıyor. Kimse başına gelenleri hak etmiyor. İktidarın iş başına geldiğini günden bu yana ülkenin ana motor gücü orta sınıfı yok ettiğini hep birlikte yaşıyoruz. Milletin evlatlarını perişan etti, çiftçi ülkenin dört bir yanında isyanda. Üretici borcun altında eziliyor, iflas ediyor. Bu iktidar ne başardı biliyor musunuz? Binlerce yıldır insanlık için bu cennet vatan, bu kadim topraklar, daima bereket bölgesi olmuş bu güzide memleketi gıda enflasyonunda dünya birincisi yapmayı başardı. Hepimizi bir konuda eşitledi; yoksullukta eşitledi, yoklukta eşitledi. Halk ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünüyor. Alışveriş yapamıyor, evde çorba kaynamıyor. Ömrünü çalışarak geçirmiş milyonlarca emekli ailesi perişan, maruz bırakıldığı hayatı o deneyimli büyüklerimiz, abilerimiz ablalarımız hazmedemiyor. Gençler üzgün, umutsuz... Mülakatlarda dışlanmayı, kayırmacılığı görüyor. 'Mülakatı kaldıracağım' demelerine rağmen üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen öyle bir kibre bürünmüş süreçle karşı karşıyayız ki bunu kaldırmak için hiçbir şeye ihtiyacı olmayan iktidar onu bile kaldıramıyor. Onun için gençler gelecekleriyle oynandığına şahit oluyor, ülkelerinde bir gelecek olduğuna inanmıyor, başka ülkelerde bir hayat ve gelecek hayali kuruyor.

'SINIRLARIMIZ TAM BİR ELEĞE DÖNMÜŞ DURUMDA'

Sınırlarımız tam bir eleğe dönmüş durumda. Çökmüş devletin vatandaşlarına ülkeye giriş ayrıcalığını patır patır veriyoruz. Hangi pazarlıklarla niçin veriyoruz, onu bile bilmiyoruz. Açıkçası daha acı bir biçimde dünyada örneği olmayacak şekilde bu cennet vatanın vatandaşlığı para ile satılıyor. İşte kıymetli vatandaşlarımız, değerli dava arkadaşlarım; ziyaret ettiğimiz her ilde, her ilçede milletin iktidardan ümidinin kalmadığını görüyoruz. Milletimiz açıkçası bu ülkeyi bu hale getirenlerin çıkış yolu sunamayacağını her geçen gün daha iyi anlıyor. Onun için sorumluluğumuz çok büyük, onun için geleceğe bakalım. Demokrasimiz tehdit altında, ekonomimiz tehdit altında, geleceğimiz tehdit altında. Bunu kabul etmemiz mümkün değil, edemeyiz. Bu gidişatı kanıksayamayız. Bu kahredici tabloyu değiştirecek gücü hepimiz biliyoruz. O güç sizlersiniz, bizleriz.

AYRINTILAR GELİYOR...