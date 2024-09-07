İki Araç Kavşakta Çarpıştı: 2 Yaralı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

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İki Araç Kavşakta Çarpıştı: 2 Yaralı

Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, Fevzi T. kontrolündeki tomobil ile Murat K. kontrolündeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Fevzi T. ile yolcu konumunda bulunan Nermin T.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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