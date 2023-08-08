İmamoğlu, kameralar karşısında Kılıçdaroğlu'nu aradı: 'Cebinizi aradım ama ulaşamadım'

Tunceli'yi ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameralar karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Genel başkanım cebinizi aradım ama cevap vermedi. Sizden habersiz Tunceli'ye geldim" dedi.

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Tunceli'de temaslarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kameraların önünde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na, "Genel başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım." dedi. Telefonu kapattıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile sürekli görüştüklerini söyleyerek, "Sokağın başında genel başkanımı aradım, 'Vallahi sizden habersiz Tunceli'ye geldim, bilginiz olsun' dedim" ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKANIM EVİNİZİN NUMARASINI DA ÇEVİRDİM VALLA"

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi ziyaret etti. İmamoğlu, kentteki temasları sırasında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü. Kameralar önünde Kılıçdaroğlu ile konuşan İmamoğlu, "Genel başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım. Evinizin numarasını da çevirdim valla. Tuyceli'deyiz, memnunuz burada ziyaretlerimizi yapıyoruz. Yarın da aslında sizinle çok konuştuk ama bir türlü gidemedik. Nazimiye'de bir konukevi yapmıştık biliyorsunuz. Orayı ziyaret edeceğiz. sonra dönüş yapacağız. Bu benim dördüncü gelişim. Zaten çok seviyorum." dedi.

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