CHP'li Torun'dan Erdoğan'a "fındık" tepkisi: Maliyet yüzde 200 arttı, fiyatı yüzde 58 artırmak hak yemektir

CHP Milletvekili Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı ardından açıkladığı fındık taban fiyatlarına tepki gösterdi. Torun, “Maliyetler yüzde 100-200 artarken, fiyatı yüzde 58 artırmak hak yemektir" dedi.

CHP'li Torun'dan Erdoğan'a "fındık" tepkisi: Maliyet yüzde 200 arttı, fiyatı yüzde 58 artırmak hak yemektir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, fındık taban fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, fındığın kilogram fiyatının Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ise Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatlarına tepki gösterdi. Torun’un yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Yine hüsran. Fındığa verilen 82,5 lira fiyat üreticinin alın terini yok saymaktır. Maliyetler yüzde 100-200 artarken, fiyatı yüzde 58 artırmak hak yemektir. Biz 4 dolar dedik, Erdoğan 3 dolar verdi. Soruyoruz: Aradaki farkı kimlerin cebine aktaracaksınız? Ey Ordulu, ey Karadenizli hemşehrilerim görün; bu iktidar size değil, yabancı fındık firmalarına çalışıyor.”

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