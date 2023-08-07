Bakanlık genelgesi: Rafineriler en az 1 gram altın üretebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, rafinerilerin ürettiği basılı altınların asgari üretim sınırını yarım gramdan 1 grama yükseltti.

Bakanlık genelgesi: Rafineriler en az 1 gram altın üretebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram altın üretebilecek.

'Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge' bakanlığın sitesinde yayınlandı.

Genelgeye göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.

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