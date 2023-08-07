Kripto para borsası WhiteBIT kendi blokzincirini çıkardı

WB Network ile ilgili açıklamalarda bulunan WhiteBIT CEO’su Volodymyr Nosov, “Borsamızın operasyonlarının başladığı ilk günden itibaren kendimize, eğer bir şeyi yapacaksak bu yaptığımız şeyde en yüksek seviyeye ulaşacağız, yoksa bir anlamı yok dedik. Şimdiyse, dört yıl sonra WB Network’ü piyasaya sürüyoruz. Burada bir takım olarak sonuçtan çok memnunuz. Bu fikrimiz, hırslı blokzinciri geliştiricileri, kripto tutkunları ve onların aktiviteleri için sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak ve kripto topluluğuna en iyi koşulları sunarak, yeni blokzinciri fikirlerine yaşam vermekti. WhiteBIT kullanıcılarıysa borsamızın kullanımı ve merkeziyetsiz teknolojiler ile etkileşime geçme çerçevesinde yeni bir seviye olacak. Daha geniş çaplı ürünler ve hizmetler yaratmak için hâlâ yerimiz var diye düşünüyoruz.”



İlk olarak Ukrayna’da faaliyetlere başlayan ve bugün 1000’den fazla çalışanı olan WhiteBIT, Avrupa’nın önemli kripto para borsaları arasında yer alıyor. Borsa 350’den fazla işlem çifti, 270’ten fazla dijital varlık ve 10’dan fazla itibarı para sunuyor. Günlük işlem hacmi 2.5 milyar dolar seviyelerinde olan borsanın kullanıcı sayısı 4 milyonu aştı.