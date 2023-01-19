İmamoğlu: Gidecekler az kaldı, bu ülkenin tapusunu tekrar millet alacak

İmamoğlu, öğrenciler yoğun yaşadığı Avcılar'da, kent lokantasının açılışında konuştu. Seçim mesajı veren İBB Başkanı, "Bu memleketin çocukları, gençleri çok umutlu olsun. Bu ülkenin tapusu 86 milyona aittir, bir kişiye veya bir zümreye ait değildir. Bu milletin tapusunu tekrar millet alacak" dedi.

İmamoğlu: Gidecekler az kaldı, bu ülkenin tapusunu tekrar millet alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6’ncı Kent Lokantası’nı, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Avcılar’da açtı. Merkez Mahallesi Şamlı Sokak 33 numaradan açılan Kent Lokantası’nın ilk tabldotlarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dağıttı. CHP milletvekili Turan Aydoğan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nın eşlik ettiği İmamoğlu, öğle yemeğini, çoğunluğu öğrencilerden oluşan bir grupla birlikte yedi. İmamoğlu, dışarıda toplanan vatandaşların yoğun ilgisini karşılıksız bırakmayarak, sandalye üzerinde kısa bir konuşma yaptı.

"GİDECEKLER, AZ KALDI"

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada "Bu bölgenin en büyük müjdesi, tabii ki Sefaköy- Beylikdüzü metrosu olacak. Yoğun çaba içerisindeyiz. Israrla bakanlık, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı’na almıyor. Ama zaten gidecekler, az kaldı, gidecekler. Ondan sonra, memleketimizin her köşesine eşit hizmet
sunmayı, milletimizin çıkarına iş yapmayı, ahlaklı, vicdanlı bir biçimde sürdürmeyi, ülkemize hep birlikte ispat edeceğiz. Şunu söyleyelim: Bu memleketin çocukları, gençleri çok umutlu olsun. Bu ülkenin tapusu 86 milyona aittir, bir kişiye veya zümreye ait değildir. Bu ülkenin tapusunu tekrar millet alacak." dedi.  

İmamoğlu şöyle konuştu: 

“Beş tanesinden, tam 300 bin kişi faydalandı son 4-5 ayda. Gönül başka ihtiyaçları karşılamayı dilerdi, isterdi ama ne yazık ki ekonomik sorunlar, insanlarımızın düşük fiyatla daha iyi beslenmesine dönük, ki öncelikle öğrencilerimiz, onlara çok güzel bir hizmet oldu bu. Burada gençlerin hararetini görünce de çok mutlu oldum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün Avcılar’a, Belediye Başkanımızla birlikte, güzel hizmetler sunmanın yoğun gayreti  içerisindeyiz. Marmara Caddesi, E-5 girişindeki meydanımız, Sahil Parkı, tümden Avcılar’a yakışan, yıllardır dokunulmamış yerleri en iyi şekilde çözme gayreti içerisindeyiz."

Kaynak: ANKA

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