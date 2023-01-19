Tasarı Meclis'e sunuldu: MİT, akademi kuruyor

Meclis'e sunulan YÖK kanun teklifine göre; MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.

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Tasarı Meclis'e sunuldu: MİT, akademi kuruyor

YÖK kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.

AKP'li milletvekillerinin imzasıyla sunulan teklifin gerekçesinde "Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde 'Milli İstihbarat Akademisi' adı altında bir yükseköğretim kurumu kurulması ve söz konusu yükseköğretim kurumunun istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapabilmesi hedeflenmektedir." denildi.

AKADEMİK YAPIYI CUMHURBAŞKANI BELİRLEYECEK

Kurulacak olan Milli İstihbarat Akademisinin akademik ve idari teşkilatlanması, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar, MİT tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmelikle belirlenecek.

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