İmamoğlu 'Bir kişiye 100 bin dolar burs verdiler' demişti: AKP'nin İBB kaynaklarını akıttığı isimler yeniden akıllara geldi

GERÇEK GÜNDEM - Yerel seçimlerde tüm Türkiye'nin gözlerini çevirdiği İstanbul'da seçim yarışı hızlanırken; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz gün sarf ettiği sözler çok konuşuldu.

İmamoğlu katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarda AKP'nin İBB'yi yönettiği döneme atıfla "Onlar bir kişiye 100 bin dolar burs verdiler, biz 10 bin gence burs verdik" demişti.

İmamoğlu'nun bu sözleri akıllara İBB'nin kaynaklarını akıttığı AKP'li isimleri getirdi.

34 KİŞİ 62 MİLYON LİRA BURS

AKP döneminde İBB'den 34 kişiye toplam 61 milyon 499 bin 893 TL burs verildiği tespit edilmişti.

Burs alanlar arasında AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan da yer alırken; İBB, 155 bin dolar ve 59 bin liralık burs ödemesi yapılan Ravza Kavakçı Kan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

PİŞKİN YANIT

Kavakçı 2022 yılında TBMM Genel Kurulu’nda İBB’den aldığı milyonluk burs tartışılırken; “Usulsüzlük bunun neresinde?” diye sormuş, Kavakçı, milletvekilliği bitince İBB’deki zorunlu hizmetini tamamlayacağını savunmuştu.

İŞE BAŞLADIĞINDA YURT DIŞINDA

Kavakçı'nın yanı sıra eski bakan Fatma Betül Sayan ve Rabia Kalender İlhan da İBB'nin 'kaynak' akıttığı isimler arasında.

Söz konusu isimlerden biri de eski AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan.

AKP'nin İBB'yi yönettiği dönemde 2 milyon 233 bin lira burs alan İlhan'ın, İBB'de 'işe başladığı' zamanda yurt dışında olduğu da ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem