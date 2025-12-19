İlkokulda Zincirleme Cinsel İstismar Skandalı! Öğretmene 65 Yıl Hapis Cezası

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde görev yaptığı ilkokulda 8 öğrenciye zincirleme cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni A.Ç.'ye, 65 yıl hapis cezası verildi.

Son Güncelleme:
İlkokulda Zincirleme Cinsel İstismar Skandalı! Öğretmene 65 Yıl Hapis Cezası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni A.Ç. hakkında, birden fazla çocuğa yönelik 'cinsel istismar' ve 'müstehcenlik' suçlarından İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 12 Aralık'ta görülen karar duruşmasında savcı mütalaasını sundu. Mütalaada sanığın 8 çocuk mağdura yönelik ayrı ayrı cinsel istismar eylemlerde bulunduğu, eylemlerin zincirleme şekilde işlendiği ve bazı mağdurlara müstehcen içerikler gösterildiği aktarıldı.

ADLİ RAPORLAR DOSYAYA GİRDİ

Mütalaada; mağdur çocukların istikrarlı ve birbiriyle uyumlu beyanları, öğrenci, veli ve öğretmen tanık anlatımları, okul kameralarına ait görüntüler, sanıktan ele geçirilen dijital materyallerdeki cinsel içerikler ile adli görüşme ve adli raporların delil olarak dosyaya girdiği belirtilerek, cezalandırılması istendi.

İlkokulda Zincirleme Cinsel İstismar Skandalı! Öğretmene 65 Yıl Hapis Cezası - Resim : 1

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada söz alan mağdur aileleri ve avukatları, savcılık mütalaasına katıldıklarını belirterek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık A.Ç. ise savunmasında suçlamaları reddederek, çocuklara yönelik istismar iddialarının gerçeği yansıtmadığını, beyanların yanlış anlaşıldığını iddia etti. Sanık A.Ç., "Beraatımı talep ederim, velilere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık A.Ç. hakkında 8 çocuk mağdur yönünden 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Müstehcenlik', suçlarından toplamda 65 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki tutumu, suçun ağırlığı ve mağdurlar üzerindeki etkisini dikkate alarak takdir indirimi uygulamadı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Cinsel istismar Çocuk istismarı
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kocaeli'de İHA Düştü! Ekipler Sevk Edildi Kocaeli'de İHA Düştü! Ekipler Sevk Edildi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş’ın Göksun'da Deprem AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem
ÇOK OKUNANLAR
ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor
26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var 26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı
Gazeteci Levent Gültekin Serbest Bırakıldı Gazeteci Levent Gültekin Serbest Bırakıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İsmi Değişiyor! Polis Mesai Saatlerine Yeni Düzenleme Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İsmi Değişiyor! Polis Mesai Saatlerine Yeni Düzenleme