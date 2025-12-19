Kocaeli'de İHA Düştü! Ekipler Sevk Edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kırsal alana düşen insansız hava aracı (İHA) paniğe neden oldu. Hareketsiz halde bulunan İHA ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Kocaeli'de İHA Düştü! Ekipler Sevk Edildi - Resim : 1

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.Düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İnsansız Hava Aracı Kocaeli İzmit
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Flaş Detay: Ezgi Eyüboğlu O Adresten Gözaltına Alındı Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Flaş Detay: Ezgi Eyüboğlu O Adresten Gözaltına Alındı
ÖSYM, Hafta Sonu 3 Sınav Birden Yapacak ÖSYM, Hafta Sonu 3 Sınav Birden Yapacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor
26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var 26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı
Gazeteci Levent Gültekin Serbest Bırakıldı Gazeteci Levent Gültekin Serbest Bırakıldı
CHP'nin Yeni Miting Adresi Belli Oldu CHP'nin Yeni Miting Adresi Belli Oldu