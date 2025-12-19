Kocaeli'de İHA Düştü! Ekipler Sevk Edildi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kırsal alana düşen insansız hava aracı (İHA) paniğe neden oldu. Hareketsiz halde bulunan İHA ile ilgili jandarma inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.Düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.
