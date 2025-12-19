AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş’ın Göksun'da Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, deprem 19 Aralık 2025 tarihinde saat 16.19.’da kaydedildi.

Yerin 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Göksun olduğu bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi