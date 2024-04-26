İlk kazayı atlattı; Saniyeler sonra ikinci kazada ağır yaralandı! Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’in Midyat ilçesinde 2 çocukla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen kadın ilk kazayı kıl payı atlattı, saniyeler sonra ikinci kazada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Dün Midyat-Mardin yolunda 36 yaşındaki G.S. beraberindeki 2 çocukla yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpmasını kıl payı atlattı. Bu durumun ardından G.S., yanındaki E.A. (2) ile yolun karşına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Midyat Mardin Trafik kazası
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