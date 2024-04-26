İlk kazayı atlattı; Saniyeler sonra ikinci kazada ağır yaralandı! Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Mardin’in Midyat ilçesinde 2 çocukla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen kadın ilk kazayı kıl payı atlattı, saniyeler sonra ikinci kazada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün Midyat-Mardin yolunda 36 yaşındaki G.S. beraberindeki 2 çocukla yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpmasını kıl payı atlattı. Bu durumun ardından G.S., yanındaki E.A. (2) ile yolun karşına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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