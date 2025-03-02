İlk İftarda Acı Manzara: Pide Değil, Ücretsiz Yemek Kuyruğu

İBB’nin düzenlediği iftar hizmeti kapsamında Ramazan boyunca toplam 58 bin yemek dağıtılacak, her akşam 2 bin kişilik kumanya sunulacak. Ücretsiz yemeklerin sadece sandalye sayısı kadar verildiği kent lokantaları önünde iftar saati yaklaştıkça uzun kuyruklar oluştu.

Üsküdar Kent Lokantası'nda sıraya giren vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, iktidara sert sözlerle yüklendiler.

'EMEKLİLER SÜRÜNSÜN İSTİYORLAR'

İftar sırasında bekleyen vatandaşlar, görüşlerini şöyle dile getirdi:

"İmamoğlu'na teşekkür ederiz. İyi bir hizmet. Emekliyiz, paramız yetmiyor. Açız. Enflasyon aslında yüzde 100. Her şey yüzde 100 artıyor. Emekliler yaşamasın ölsün istiyorlar. Enflasyon yüzde 100, emekliye verdiği 2 bin lira. Emekliye gelince bir şey yok. Üvey evlat muamelesi yapıyorlar. Ramazan alışverişini yapamadım. Hiçbir şey alamadım. Maaşım yetmiyor. İstanbul'da 14 bin lirayla geçinilir mi? Kendileri hamuduyla götürüyorlar, emekliye bir şey yok. Emekliler sürünsün istiyorlar."

"Çok güzel bir uygulama. Her kim sebep olduysa Allah razı olsun. Devam etmesini istiyoruz. Ramazan alışverişini yapmadık. Gelip burada yiyoruz. Peynir, zeytin, yağ falan alacaktık alamadık. Maaşımı aldıktan sonra alacağız Allah nasip ederse. Maaşımız yetmiyor ama idare ediyoruz.”

'BENİ MAHKUM EDENLER UTANSIN'

"Şehir dışından geldim. Dayımın hanımı vefat etmişti. Bir restorana gittim. Köfte ve çorba vs 750 lira yazıyor. Ben de emekliyim. 14 bin 500 lira maaş alıyorum. Dedim nerede yemek yiyebilirim. Kent lokantası var dediler buraya geldim. Beni buraya mahkum edenler utansın. Ben buraya keyfimden gelmedim. Allah razı olsun. Var ki buraya geldim. Olmasa belki 750 lirayı başka yere verecektim."

Kaynak: ANKA