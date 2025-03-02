Ümraniye Belediyesi’nden Çocuklara Özel İlk İftar Buluşması

Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayını çocuklarla birlikte karşıladı. Belediye tarafından düzenlenen “İlk Oruç İlk İftar” etkinliğinde, 250’den fazla çocuk ve aileleri bir araya geldi.

Ümraniye Belediyesi’nden Çocuklara Özel İlk İftar Buluşması

Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı Sultan Salonu’nda düzenlenen programa, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda veli katıldı. 4-15 yaş arasındaki çocukların yer aldığı etkinlikte, oruç tutan minikler ilk iftarlarını açmanın heyecanını yaşadı. Aileler de bu özel anlara tanıklık etti.

İftar öncesinde çocuklar deve cüce oyunu oynayarak eğlenirken, Nasrettin Hoca ve İbiş gösterisi de yoğun ilgi gördü. Programda, 10 yaşındaki Fatih Deligöz’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti de yer aldı. Ezanın okunmasıyla birlikte çocuklar ilk oruçlarını dualarla açtı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Etkinliğe katılan 12 yaşındaki Ali Demir, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Nasrettin Hoca ile İbiş’i çok sevdik. Yemeklerin de çok güzel olacağına inanıyorum. Ailemle birlikte burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

“RAMAZAN AYI, ARINMA AYI”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Ramazan, arınma ayıdır. Bu özel gecede çocuklarımızla bir arada olmak beni çok mutlu etti. Programımızı internetten duyurduk ve katılım oldukça yoğun oldu. İlk oruçlarını tutan 267 çocuğumuzla birlikte iftar yaptık. Hepinizin orucu kabul olsun” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, çocuklara dağıtılan pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla sona erdi.

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Kaynak: İHA

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