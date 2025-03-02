Trafik Cezaları Katlanacak: Alkollü Araç Kullanmaya Hapis Cezası Geliyor

Yeni yılda trafik cezaları da zamlanmıştı. Ancak bu cezalar trafik canavarlarını durdurmak için yeterli olmadı. Meclis'e gelecek yeni yargı paketinde, trafik canavarları içinde maddeler olduğu öne sürüldü.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan, alkollü araç kullanmada hapis cezasının alt sınırının 3 aydan 6 aya çıkarılacağını ve artık cezanın yatarı olacağını aktardı. Buna göre, alkollü araç kullananlar en az 36 gün cezaevinde kalacak.

Ayrıca, alkollü araç kullanma cezası 50 bin liraya yükselirken, ehliyete el koyma süresi 1 yıla çıkacak.

Makas atma cezası 50 bin liraya yükselirken, drift atmanın cezası ise 80 bin lira olacak.

2025 GÜNCEL TRAFİK CEZALARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre, mevcut trafik cezalarına yeni yılda yüzde 43,93 zam geldi.

2025 trafik cezaları güncel listesi şöyle:

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası: 2.167 TL

Hatalı park cezası: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30): 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri): 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük): 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma: 2.173 TL

Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 993 TL

Engelli otoparkını işgal: 1.986 TL

Kış lastiği taktırmamak: 5.856 TL

Ruhsatsız araç kullanma: 9.267 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi