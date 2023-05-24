İlham Gencer hayatını kaybetti

Türk müziğinin efsane sanatçılarından İlham Gencer vefat etti.

İlham Gencer hayatını kaybetti

 Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından sanatçı İlham Gencer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

 Uğur Dündar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Müzik dünyamızın efsane ismi, piyanist- şantör İlham Gencer ağabeyi kaybettik. Mekânı cennet olsun..."

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