İlham Gencer hayatını kaybetti
Türk müziğinin efsane sanatçılarından İlham Gencer vefat etti.
Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından sanatçı İlham Gencer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Uğur Dündar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Müzik dünyamızın efsane ismi, piyanist- şantör İlham Gencer ağabeyi kaybettik. Mekânı cennet olsun..."
Müzik dünyamızın efsane ismi, piyanist- şantör İlham Gencer ağabeyi kaybettik.— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) May 24, 2023
Mekânı cennet olsun... pic.twitter.com/oU2gpqv3Wj