Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti

Emniyet’te kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimini kuran Adil Serdar Saçan, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi Kurucu Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti. 

Kanserden hayatını kaybeden Saçan'ın sosyal medya hesabından yapılan veda mesajı dikkat çekti. 

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Biz ölümden hiç korkmadık bu dünyada sadece Hakk'tan korktuk. Sizler gibi kul hakkı yiyerek hakkın adını kirletmeye kalkışmadık. Emir geldi ölüm vaki oldu bize. Hakkın buyruğudur başımızın üstüne. Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı siz haramilerle, bekleyeceğim sizi oralarda geleceksiniz Hakk divanına. 

Selam olsun namuslu şerefli olanlara. Onlarla da buluşacağız. Hasbihal edeceğiz haramiler hesap verirken. Seyretmesi çok hoş olacak. Haydi ben gider. Allah'a emanet."

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