İletişim Başkanlığı, İsrail'in 'Hamas hastaneyi vurdu' videosunun manipülasyon olduğunu açıkladı

İsrail'in 'Hamas'ın Gazze'deki hastaneyi hedef vurduğunu' iddia ettiği videonun manipüle olduğunu açıklayan İletişim Başkanlığı, videonun orijinal halini paylaştı.

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İletişim Başkanlığı, İsrail'in 'Hamas hastaneyi vurdu' videosunun manipülasyon olduğunu açıkladı

Türkiye İletişim Başkanlığı, İsrail'in 'Hamas'ın Gazze'deki hastaneyi hedef vurduğunu' iddia ettiği videonun manipüle edildiğini ve yalan olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığı, Hamas'ın roket saldırıları sırasında havada farklı bir noktadan hastaneye doğru yapılan bir atışı gösteren video paylaştı.

Sosyal medyadan açıklama yayınlayan İletişim Başkanlığı, şunları aktardı:

"İsrail'in sosyal medyadaki resmi devlet hesabından, "Gazze'deki hastaneye ne olduğunu hâlâ sorgulayanlar için elimizde belge var" başlığıyla paylaşılan görüntüler manipülasyon içermektedir. Görüntülerin paylaşılmadan önce manipüle edilecek şekilde kırpıldığı ve ters çevrildiği tespit edilmiştir. Görüntülerin düzenlenmemiş hali incelendiğinde, Gazze'den çıkan roketlerin İsrail yönüne doğru gittiği ve vurulan hastanenin füzelerin gidiş yönünde olmadığı belirlenmiştir.

'GAZZE'DEN ÇIKAN ROKETLERİN YÖNÜ İLE HASTANENİN KONUMU TERS YÖNDEDİR'

Görüntülerin ham halinde de görüldüğü gibi, Gazze'den çıkan roketlerin yönü ile hastanenin konumu ters yöndedir. Ayrıca Hamas roketlerinin karanlıkta bıraktığı iz açıkça görülmektedir. Bu izler, roketlerin fırlatma alanı ve gidiş yönünün belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Hastane bölgesindeki patlamalar, sol üst köşede görülen ve Gazze'den atılan roketlerle ilgisi olmayan bir parlamanın hemen ardından gerçekleşmektedir.

'DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜLER KULLANILMIŞTIR'

İsrail resmi devlet hesabından paylaşılan görüntülerde ise roket fırlatma alanı olarak belirtilen yerin hastane bölgesinin diğer tarafına geçtiği, dolayısıyla hastanenin roketlerin fırlatılış yönüne alındığı belirlenmiştir. Ayrıca sol köşedeki şüpheli parlama görüntülerden çıkarılmıştır. Yüksek çözünürlükte görüntüler olmasına rağmen, manipülasyonun tespit edilmemesi için düşük çözünürlüklü görüntüler kullanılmıştır."

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