İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Filistin'le dayanışma eylemi

Filistin'de faaliyet gösteren Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası yaşanan savaşta 13. güne girildi.

Karşılıklı saldırılar nedeniyle can kayıpları günden güne artarken savaşın şiddeti de yükseliyor.

Geçtiğimiz gün İsrail, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bir bombalı saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in sivil katliamına ilişkin dünya genelinde tepkiler yükselirken Türkiye'de de İsrail'e tepki eylemleri yapılıyor.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bugün okullarında Filistin'e destek olmak için İsrail karşıtı bir eylem düzenledi.

Öğrenciler "Nehirden Deniz'e özgür Filistin", "Emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak!" ve "Katil İsrail Filistin'den defol!" sloganları attı.

Üniversitenin ana kampüsünde bulunan havuzlu bahçeden, pankart ve Filistin bayraklarıyla okulun tarihi kapısının önüne kadar yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler, basın açıklamasının ardından dağıldı.