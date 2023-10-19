Deniz Poyraz davasında 'jet' karar! Avukatların talepleri reddedildi: 'Arkasındaki gücün üzerine gidilmiyor'

HDP İzmir İl binasına düzenlediği silahlı saldırıda Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer’in yargılandığı davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını onadı. Kararda tüm istinaf başvuruları reddedildi.

27 Aralık 2022’de yerel mahkemenin verdiği karar, 31 Mayıs’ta usulen bozulmuş ve yerel mahkeme usulle ilgili düzeltmeleri yaparak dosyayı 31 Ağustos’ta yeniden istinaf mahkemesine göndermişti.

Mahkeme jet hızıyla, 40 günlük bir sürenin ardından, 11 Ekim’de avukatların itirazını reddederek yerel mahkemenin kararını onadı.

Mahkeme kararında, ‘mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı’ öne sürülerek, ‘delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı’ savunuldu.

Kararda, katil Onur Gencer tarafının tahliye talebi de "Sanık Onur Gencer'in üzerine atılı suçun niteliği, atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, mahkumiyetine esas ceza süresi, tutuklama gerekçelerinde lehine değişiklik olmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanık açısından tutuklama nedenlerinin varlığını gösteren yeterli delillerin bulunduğu, adli kontrol uygulamasının bu aşamada yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin işlendiği iddia edilen suça ve bu suçun kanunda öngörülüp hükmedilen cezasına nazaran ölçülü olduğu" ifadeleriyle reddedildi.

"ARKASINDAKİ ŞEBEKE YA DA GÜCÜN ÜZERİNE GİDİLMEDEN KAPATILMASI HEDEFLENİYOR"

Konuya ilişkin Gerçek Gündem'e açıklamalarda bulunan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi avukat İmdat Ataş, dosyanın Yargıtay'a taşınmasının beklendiğini ifade etti. Ataş, kararın jet hızıyla alınmasının arkasındaki nedeni ise şöyle yorumladı:

"Başından beri söylediğimiz şey, bu dosyanın tek bir sanıkla kapatılmak istenmesi. Arkasındaki şebeke ya da gücün üzerine gidilmemesi. Bu anlamda hızlıca bir gözaltı süreci, sonra soruşturma süreci daha sonra da yargılama sürecinin de usulde eksikliklerle çok çabuk kapatılması. Çok fazla itiraz vardı. Yargılama da adil bir şekilde yürütülmedi. Dosyanın çabucak bir şekilde kapatılması bekleniyor”

Kaynak: Gerçek Gündem