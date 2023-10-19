Gazze'de Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü

Gazze'de Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye havan toplarının düştüğü kaydedildi.

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Gazeteci Adem Metan, Gazze'de Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştüğünü aktardı.

Metan paylaştığı videoda, gazetecilerin çok yakındaki bir noktaya havan topları düştüğünü de ekledi.

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Gazze Filistin İsrail İsrail-Filistin gerginlik
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