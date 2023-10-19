Gazze'de Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü
Gazze'de Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye havan toplarının düştüğü kaydedildi.
><
Gazeteci Adem Metan, Gazze'de Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştüğünü aktardı.
Metan paylaştığı videoda, gazetecilerin çok yakındaki bir noktaya havan topları düştüğünü de ekledi.
Gazetecilerin olduğu noktaya roket düştü— Adem Metan (@AdemMetan) October 19, 2023
Çok yakında bir noktaya havan topları düştü. pic.twitter.com/7sGCN65nkm— Adem Metan (@AdemMetan) October 19, 2023
Son Güncelleme: