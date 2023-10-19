Gazze'de Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü

Gazeteci Adem Metan, Gazze'de Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştüğünü aktardı.

Metan paylaştığı videoda, gazetecilerin çok yakındaki bir noktaya havan topları düştüğünü de ekledi.

Gazetecilerin olduğu noktaya roket düştü — Adem Metan (@AdemMetan) October 19, 2023