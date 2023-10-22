İlçe müftüsü 'çocuğa cinsel istismar'dan tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Müftüsü Halil Bilik, ücretli öğretmenlik yaptığı bir okulda 12 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

İlçe müftüsü 'çocuğa cinsel istismar'dan tutuklandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde müftülük yapan Halil Bilik, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’nun sosyal medya hesabından duyurduğuna göre, Bilik 20 Ekim’de tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyadan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Şanlıurfa Akçakale müftüsünün Ücretli öğretmenlik yaptığı okulda 12 yaşındaki öğrencisine karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli 20.10.2023 tarihinde tutuklanmıştır. Olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

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