İlber Ortaylı'dan Kızılay tepkisi: Bu liyakatsizliğin ötesinde

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ahbap'a çadır satıldığından haberi olmadığını söyleyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı "Haberi yokmuş zavallının" sözleriyle ti'ye aldı.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı, TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına katıldı. 

Moderatör Candaş Tolga Işık'ın Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Ahbap'a çadır satmasına ilişkin açıklamasını sorması üzerine Ortaylı Kınık'ı ti'ye aldı. 

Ortaylı, "Haberi yokmuş zavallının. Ayıp değil mi, demiş. Ama çocuk haklı canım. Başkan ne yapar? Başkan oturur. Başkan gezer. Sonra bir iş açığa çıkınca "utanmıyor musunuz beni mahvettiniz" falan der ama hayat devam eder. Çünkü çocuk baba gibidir. Çalışanlar onun çocukları gibidir. İyi de olsa kötü de olsa onun evladıdır. Öyle bakacaksın" dedi. 

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Bu görgüsüzlüğün, liyakatsizliğin ayyuka çıkmış halidir" demesi üzerine Ortaylı, "Bu liyakatsizliğin ötesinde bir şey, neyse" diye yanıt verdi. 

KEREM KINIK NE DEMİŞTİ?

CNN Türk'te canlı yayına katılan Kınık, yeni açıklamalarda bulundu. Kınık, Kızılay'ın Ahbap'a çadır satmasıyla ilgili, "2050 çadırın AHBAP'a satıldığından haberim yoktu, öğrenince arkadaşları eleştirdim" demişti. 

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