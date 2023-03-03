İlber Ortaylı, 'Celal Şengör' sessizliğini bozdu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir canlı yayında, programın bittiğini sanarak yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün hakkında konuşmuştu. Ortaylı, sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi.

İlber Ortaylı, 'Celal Şengör' sessizliğini bozdu

Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Celal Şengör, Fuat Köprülü’den sonra Rusya Bilimler Akademisi’ne seçilen ilk Türk’tür. Bu jeoloji dalındadır. Avusturya Bilim Akademisi için de aynı şey geçerlidir. Zaten jeoloji dalında Avrupa’da büyük ödül aldı (bu ödül jeoloji dalının Nobel’i demektir). Amerika Bilimler Akademisi, Avrupa Bilimler Akademisi ve Sırbistan Bilimler Akademisi üyesidir.

İlber Ortaylı program bitti sandı, Celal Şengör hakkında konuştu: 'O bizim Celal'den daha iyidir'İlber Ortaylı program bitti sandı, Celal Şengör hakkında konuştu: 'O bizim Celal'den daha iyidir'Güncel

Fransızcayı College de France’da ders verecek kadar iyi bilir. Rusça da bilir. Dünya onu tanımasına rağmen hiçbir zaman Türkiye'yi ve Teknik Üniversite’yi bırakıp gitmeyi düşünmeyecek kadar da vatanseverdir. Türk bilim tarihini, Türkiye kütüphanelerinde, yazma eserler arasında onun kadar takip eden bir Türk doğa bilimcisi tanımıyorum. Fuat Sezgin gibi aynı şekilde zamanında dışarı kovalanan bir hocayla en çok o mesai halindeydi. Kâzım Çeçen Hoca’yla en çok teşrikimesai eden profesörlerden biri. Fuat Köprülü ve Halil İnalcık Hoca’ya kasideler döşenecek kadar hayran.

'O bizim Celal'den iyidir' demişti: İlber Ortaylı'nın övgüsü için dikkat çeken açıklama'O bizim Celal'den iyidir' demişti: İlber Ortaylı'nın övgüsü için dikkat çeken açıklamaGüncel

Geçenlerde yaptığım TV programında sohbet yarıda kesildiği için benim Celal Hoca’yı ilmiyle değerlendirdiğim zannedilmiş. Sohbetin tamamı dinlense konunun son depremlere dair alanım dışından bir yorum olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. Celal Şengör’ün hem Türkiye’de hem de Dünya’da bulunduğu konum tartışılmazdır. Celal Şengör Türkiye’de varlığıyla övündüğüm ulusal kıymet hazinemizin en önemli simalarından biridir. Tekrar kamuoyuna duyurmak isterim."

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