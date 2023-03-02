'O bizim Celal'den iyidir' demişti: İlber Ortaylı'nın övgüsü için dikkat çeken açıklama

Prof. Dr. İlber Ortaylı, tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Programa Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör de zoom üzerinden katıldı. Programda Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ve Kızılay başta olmak üzere son günlerin gündemi meşgul eden konuları konuşuldu.

Programın kapanmasına yakın Candaş Tolga Işık, tv100 ekranlarında Prof. Naci Görür ile birlikte yaptıkları “Sesimi Duyan Var mı?” programının hatırlatmasını yapmak istedi.

O anlarda İlber Ortaylı, canlı yayının bittiğini zannederek ve Celal Şengör'ü kastederek Naci Görür için 'O bizim Celal'den daha iyidir' dedi.

TWİTTER'DAN TEŞEKKÜR ETTİ

Sosyal medyada gündem olan bu olayın ardından Naci Görür, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla İlber Ortaylı'ya teşekkür ett. Görür, paylaşımında, Celal Şengör için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, dün TV100’de Candaş Tolga’nın programının kapanışında sayın İlber Ortaylı hocamın hakkımda söylediği güzel sözler için teşekkür ederim. Ülkemizin yetiştirdiği ender yerbilimcilerden sayın Celal Şengör’le kıyaslanmak da beni ayrıca onore etti. Ancak, Celal’in ulusal ve uluslararası şöhret ve konumu bizim hayallerimizi süsleyen bir konudur. Sevgiyle"