İlber Ortaylı program bitti sandı, Celal Şengör hakkında konuştu: 'O bizim Celal'den daha iyidir'

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Candaş Tolga Işık'ın tv100'de sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Ortaylı'nın yakın arkadaşı yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'le ilgili söyledikleri programa damga vurdu.

"O BİZİM CELAL'DEN DAHA İYİDİR"

Programı bitirmeden önce, Candaş Tolga Işık, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile birlikte yaptıkları "Sesimi Duyan Var mı?" programını hatırlattı. Naci Görür'ün Kahramanmaraş depremini önceden bildiğini hatırlatan İlber Ortaylı, programın bittiğini sanarak, Celal Şengör'ü kastedip Naci Görür için "O bizim Celal'den daha iyidir." dedi.

SESİNİN DUYULDUĞUNU FARK ETMEDİ

Candaş Tolga Işık, Ortaylı'nın sözü karşısında tebessüm etti. Sesinin duyulduğundan haberi olmayan Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu.