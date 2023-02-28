TBB'den Kızılay yetkilileri hakkında suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Ahbap ve çeşitli STK'lara çadır satışıyla tepki toplayan Kızılay yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kızılay yetkililerinin 'güveni kötüye kullandıkları' belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet tarihinden önce de ulusumuza hizmet veren kıymetli bir kuruluş olan ve Dernekler Kanunu uyarınca kamu yararına çalışan dernek statüsünde faaliyetler yürüten Kızılay'ın başlıca görevi; doğal afet anında insan hayatını ve sağlığını korumak, açlık, yoksulluk ve yoksunlukla mücadele etmek için azami çaba göstermek, uhdesinde mevcut çadırları kendisine verilen görev ve yetki kapsamında afet bölgesine ulaştırmaktır. Sözü edilen görevi ifa etmek ve yurttaşların barınma sorununu bir an önce çözümlemek için uhdesinde bulunan çadırları derhal bölgeye göndermek yerine kurdurduğu işletme üzerinden satışa çıkarmak, Kızılay yöneticileri açısından tabi oldukları kanunlar çerçevesinde ceza sorumluluğunu doğurmaktadır. Şüphelilerin açıklanan bu eylemi, ceza sorumluluğu yanında insancıl hukuka, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi temel ilkelerine, uluslararası insan hakları hukukuna da ayrıca ve açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, Kızılay yetkilileri hakkında yukarıda bahsedilen nedenlerle 'güveni kötüye kullandıkları' gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.