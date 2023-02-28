TBB'den Kızılay yetkilileri hakkında suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kızılay yetkilileri hakkında 'güveni kötüye kullandıkları' gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

TBB'den Kızılay yetkilileri hakkında suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Ahbap ve çeşitli STK'lara çadır satışıyla tepki toplayan Kızılay yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kızılay yetkililerinin 'güveni kötüye kullandıkları' belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet tarihinden önce de ulusumuza hizmet veren kıymetli bir kuruluş olan ve Dernekler Kanunu uyarınca kamu yararına çalışan dernek statüsünde faaliyetler yürüten Kızılay'ın başlıca görevi; doğal afet anında insan hayatını ve sağlığını korumak, açlık, yoksulluk ve yoksunlukla mücadele etmek için azami çaba göstermek, uhdesinde mevcut çadırları kendisine verilen görev ve yetki kapsamında afet bölgesine ulaştırmaktır. Sözü edilen görevi ifa etmek ve yurttaşların barınma sorununu bir an önce çözümlemek için uhdesinde bulunan çadırları derhal bölgeye göndermek yerine kurdurduğu işletme üzerinden satışa çıkarmak, Kızılay yöneticileri açısından tabi oldukları kanunlar çerçevesinde ceza sorumluluğunu doğurmaktadır. Şüphelilerin açıklanan bu eylemi, ceza sorumluluğu yanında insancıl hukuka, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi temel ilkelerine, uluslararası insan hakları hukukuna da ayrıca ve açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, Kızılay yetkilileri hakkında yukarıda bahsedilen nedenlerle 'güveni kötüye kullandıkları' gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Mutsuz 4 burç.. Doğuştan hep dertliler.. Yüzleri hiç gülmüyor Mutsuz 4 burç.. Doğuştan hep dertliler.. Yüzleri hiç gülmüyor
HDP'li Tülay Hatimoğlulları AKP-MHP sıralarına seslendi: 'Yaraları sardık' demeye hiç kimse cüret etmesin, devlet yoktu HDP'li Hatimoğlulları AKP-MHP sıralarına seslendi: 'Yaraları sardık' demeye hiç kimse cüret etmesin
Yalı Çapkını dizisiyle ilgili beklenmedik sonuç! Oyuncuların dili tutuldu Yalı Çapkını dizisiyle ilgili beklenmedik sonuç! Oyuncuların dili tutuldu
İlber Ortaylı'dan Kızılay tepkisi: Bu liyakatsizliğin ötesinde İlber Ortaylı'dan Kızılay tepkisi: Bu liyakatsizliğin ötesinde
ÇOK OKUNANLAR
Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi? Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi?
EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı
Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir' Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir'
Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi
Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım: Herkes yaşattığını yaşayacak Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım